SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CPH Group-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das CPH Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,13 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 451,874 CPH Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.02.2026 auf 65,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 462,16 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 194,62 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte CPH Group einen Börsenwert von 396,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at