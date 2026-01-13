CPH Group Aktie

CPH Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714

Lukrative CPH Group-Investition? 13.01.2026 10:03:41

SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in CPH Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das CPH Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 54,03 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,851 CPH Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 67,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,11 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 25,11 Prozent vermehrt.

CPH Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 407,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

CPH Group 67,40 -0,30% CPH Group

