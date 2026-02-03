SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CPH Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CPH Group gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CPH Group-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,25 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,581 CPH Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,50 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Anteils am 02.02.2026 auf 68,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 107,50 CHF, was einer positiven Performance von 7,50 Prozent entspricht.

Insgesamt war CPH Group zuletzt 404,11 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at