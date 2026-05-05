SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CPH Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CPH Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der CPH Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 46,83 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die CPH Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,355 CPH Group-Aktien. Die gehaltenen CPH Group-Aktien wären am 04.05.2026 1 259,93 CHF wert, da der Schlussstand 59,00 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,99 Prozent gesteigert.

Der CPH Group-Wert an der Börse wurde auf 345,02 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at