CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Lukrativer CPH Group-Einstieg?
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in CPH Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 24.11.2016 wurden CPH Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27,27 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,667 CPH Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 216,38 CHF, da sich der Wert einer CPH Group-Aktie am 23.11.2026 auf 59,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 116,38 Prozent erhöht.
CPH Group war somit zuletzt am Markt 353,90 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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