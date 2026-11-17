Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CPH Group-Aktien gewesen.

Am 17.11.2021 wurde das CPH Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die CPH Group-Aktie an diesem Tag bei 48,27 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 207,173 CPH Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CPH Group-Aktie auf 59,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 306,08 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 23,06 Prozent vermehrt.

CPH Group wurde am Markt mit 358,15 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at