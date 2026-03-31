CPH Group Aktie

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WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714

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Lohnender CPH Group-Einstieg? 31.03.2026 10:03:49

SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPH Group-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CPH Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der CPH Group-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 64,12 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 155,962 CPH Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.03.2026 9 045,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 58,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 9,54 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von CPH Group bezifferte sich zuletzt auf 353,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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