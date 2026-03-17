SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPH Group von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in CPH Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die CPH Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27,77 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,601 CPH Group-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (64,40 CHF), wäre das Investment nun 231,90 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 131,90 Prozent gleich.

CPH Group wurde am Markt mit 386,26 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at