SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPH Group von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in CPH Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden CPH Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CPH Group-Anteile bei 62,68 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,595 CPH Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 56,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,62 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 9,38 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von CPH Group belief sich zuletzt auf 341,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at