CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Lohnendes CPH Group-Investment?
|
28.07.2026 10:03:44
SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPH Group von vor 5 Jahren verdient
Am 28.07.2021 wurden CPH Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CPH Group-Aktie bei 47,98 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das CPH Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,842 CPH Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CPH Group-Aktie auf 58,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 212,99 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 21,30 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für CPH Group eine Börsenbewertung in Höhe von 346,74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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