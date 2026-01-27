CPH Group Aktie
27.01.2026 10:03:57
SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine CPH Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die CPH Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das CPH Group-Papier bei 78,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 128,205 CPH Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 589,74 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Papiers am 26.01.2026 auf 67,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 14,10 Prozent verkleinert.
CPH Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 407,36 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
