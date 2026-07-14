CPH Group Aktie

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WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714

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Hochrechnung 14.07.2026 10:03:55

SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CPH Group von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen CPH Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

CPH Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 73,80 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 135,501 CPH Group-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (56,60 CHF), wäre das Investment nun 7 669,38 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 23,31 Prozent vermindert.

Der CPH Group-Wert an der Börse wurde auf 341,75 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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