SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dätwyler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dätwyler-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Dätwyler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 149,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 66,800 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 634,60 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 02.06.2026 auf 159,20 CHF belief. Mit einer Performance von +6,35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Dätwyler war somit zuletzt am Markt 2,66 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at