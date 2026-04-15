SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dätwyler-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Dätwyler-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Dätwyler-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 117,60 CHF wert. Bei einem Dätwyler-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,503 Dätwyler-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 275,51 CHF, da sich der Wert einer Dätwyler-Aktie am 14.04.2026 auf 150,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,55 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Dätwyler zuletzt 2,52 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at