SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dätwyler von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dätwyler-Aktien verdienen können.

Am 21.01.2025 wurde das Dätwyler-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 135,20 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hat, hat nun 7,396 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.01.2026 1 223,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 165,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 22,34 Prozent vermehrt.

Dätwyler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,81 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at