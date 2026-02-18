SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dätwyler von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Dätwyler eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Dätwyler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 133,20 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 75,075 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 12 627,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 168,20 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 12 627,63 CHF, was einer positiven Performance von 26,28 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Dätwyler belief sich jüngst auf 2,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at