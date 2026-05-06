SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Dätwyler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Dätwyler-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Dätwyler-Anteile bei 143,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,969 Dätwyler-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Dätwyler-Aktie auf 162,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 134,49 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,45 Prozent angewachsen.

Dätwyler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at