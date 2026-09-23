Dätwyler Aktie

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WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770

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Frühe Investition 23.09.2026 10:03:49

SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Dätwyler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.09.2016 wurden Dätwyler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 140,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,713 Dätwyler-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,95 CHF, da sich der Wert einer Dätwyler-Aktie am 22.09.2026 auf 129,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 8,05 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Dätwyler eine Börsenbewertung in Höhe von 2,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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