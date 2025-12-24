Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Lukratives Dätwyler-Investment?
|
24.12.2025 10:03:46
SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Dätwyler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 133,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Dätwyler-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,519 Dätwyler-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.12.2025 1 228,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 163,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,86 Prozent zugenommen.
Der Dätwyler-Wert an der Börse wurde auf 2,67 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
