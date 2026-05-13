Dätwyler Aktie

Dätwyler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770

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Langfristige Performance 13.05.2026 10:04:04

SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Dätwyler-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Dätwyler-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 122,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 81,967 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Dätwyler-Aktien wären am 12.05.2026 13 639,34 CHF wert, da der Schlussstand 166,40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,39 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Dätwyler einen Börsenwert von 2,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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