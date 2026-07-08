SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Dätwyler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Dätwyler-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Dätwyler-Aktie betrug an diesem Tag 119,80 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,347 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 07.07.2026 1 287,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 154,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,71 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Dätwyler belief sich zuletzt auf 2,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at