Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Rentable Dätwyler-Anlage?
|
25.02.2026 10:04:07
SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dätwyler-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Dätwyler-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 188,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Dätwyler-Aktie investierten, hätten nun 0,531 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 168,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 89,60 CHF wert. Damit wäre die Investition um 10,40 Prozent gesunken.
Insgesamt war Dätwyler zuletzt 2,83 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
