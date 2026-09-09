SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dätwyler-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Dätwyler-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Dätwyler-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 170,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,882 Dätwyler-Aktien. Die gehaltenen Dätwyler-Anteile wären am 08.09.2026 764,71 CHF wert, da der Schlussstand 130,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,53 Prozent verringert.

Dätwyler wurde am Markt mit 2,22 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at