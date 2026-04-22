Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Profitable Dätwyler-Anlage?
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22.04.2026 10:03:49
SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Dätwyler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Dätwyler-Aktie 199,60 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hat, hat nun 50,100 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 153,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 685,37 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 23,15 Prozent vermindert.
Insgesamt war Dätwyler zuletzt 2,60 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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