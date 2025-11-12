SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das Dätwyler-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 223,50 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,474 Anteilen. Die gehaltenen Dätwyler-Papiere wären am 11.11.2025 648,77 CHF wert, da der Schlussstand 145,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,12 Prozent abgenommen.

Am Markt war Dätwyler jüngst 2,45 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at