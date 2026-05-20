Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Profitable Dätwyler-Investition?
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20.05.2026 10:04:25
SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Dätwyler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 241,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,414 Dätwyler-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 156,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 64,84 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,16 Prozent verringert.
Dätwyler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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