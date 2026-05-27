Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Investmentbeispiel
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27.05.2026 10:03:35
SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dätwyler von vor 5 Jahren bedeutet
Am 27.05.2021 wurde die Dätwyler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 307,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, befänden sich nun 3,257 Dätwyler-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 160,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 522,48 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 47,75 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Dätwyler eine Börsenbewertung in Höhe von 2,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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