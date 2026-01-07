SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dätwyler von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Dätwyler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Dätwyler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dätwyler-Aktie bei 259,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 38,610 Dätwyler-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 424,71 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 06.01.2026 auf 166,40 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,75 Prozent verringert.

Der Dätwyler-Wert an der Börse wurde auf 2,83 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at