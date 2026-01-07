Dätwyler Aktie

Dätwyler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770

Rentables Dätwyler-Investment? 07.01.2026 10:03:58

SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dätwyler von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Dätwyler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Dätwyler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dätwyler-Aktie bei 259,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 38,610 Dätwyler-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 424,71 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 06.01.2026 auf 166,40 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,75 Prozent verringert.

Der Dätwyler-Wert an der Börse wurde auf 2,83 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Dätwyler AG 174,80 -0,57% Dätwyler AG

