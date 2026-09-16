DKSH Aktie

DKSH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

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Rentable DKSH-Investition? 16.09.2026 10:03:41

SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DKSH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in DKSH-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 16.09.2025 wurde das DKSH-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54,10 CHF. Bei einem DKSH-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 184,843 DKSH-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 65,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 107,21 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,07 Prozent.

Der Marktwert von DKSH betrug jüngst 4,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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