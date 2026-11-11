DKSH Aktie

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WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

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Frühe Investition 11.11.2026 10:03:54

SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DKSH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DKSH-Aktie Anlegern gebracht.

Am 11.11.2025 wurde die DKSH-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das DKSH-Papier bei 55,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in DKSH-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,986 DKSH-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 1 401,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77,90 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 40,11 Prozent.

DKSH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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