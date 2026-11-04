DKSH Aktie

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WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

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Frühes Investment 04.11.2026 10:03:34

SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DKSH von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in DKSH-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem DKSH-Papier statt. Zur Schlussglocke waren DKSH-Anteile an diesem Tag 67,40 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die DKSH-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,484 DKSH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (76,90 CHF), wäre die Investition nun 114,09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,09 Prozent vermehrt.

DKSH wurde am Markt mit 5,01 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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