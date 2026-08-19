SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DKSH von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in DKSH-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das DKSH-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 58,30 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DKSH-Aktie investiert, befänden sich nun 17,153 DKSH-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 147,51 CHF, da sich der Wert einer DKSH-Aktie am 18.08.2026 auf 66,90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,75 Prozent.

DKSH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at