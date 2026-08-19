DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Lukratives DKSH-Investment?
|
19.08.2026 10:03:37
SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DKSH von vor einem Jahr abgeworfen
Das DKSH-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 58,30 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DKSH-Aktie investiert, befänden sich nun 17,153 DKSH-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 147,51 CHF, da sich der Wert einer DKSH-Aktie am 18.08.2026 auf 66,90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,75 Prozent.
DKSH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DKSH AG
Analysen zu DKSH AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DKSH AG
|71,20
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.