SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätte eine DKSH-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in DKSH gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem DKSH-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 61,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das DKSH-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 161,812 DKSH-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.06.2026 9 935,28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 61,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DKSH belief sich zuletzt auf 4,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at