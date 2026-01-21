SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in DKSH eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das DKSH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des DKSH-Papiers betrug an diesem Tag 72,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,889 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 55,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 772,22 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 22,78 Prozent vermindert.

DKSH wurde am Markt mit 3,67 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at