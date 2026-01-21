DKSH Aktie

DKSH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DKSH-Anlage 21.01.2026 10:04:21

SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in DKSH eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das DKSH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des DKSH-Papiers betrug an diesem Tag 72,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,889 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 55,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 772,22 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 22,78 Prozent vermindert.

DKSH wurde am Markt mit 3,67 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DKSH AG

mehr Nachrichten

Analysen zu DKSH AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DKSH AG 62,00 1,14% DKSH AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen