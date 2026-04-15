DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Langfristige Anlage
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15.04.2026 10:04:18
SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DKSH-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75,10 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,316 DKSH-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.04.2026 789,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 59,30 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 21,04 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte DKSH einen Börsenwert von 3,78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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