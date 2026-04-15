DKSH Aktie

DKSH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 15.04.2026 10:04:18

SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DKSH-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DKSH-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75,10 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,316 DKSH-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.04.2026 789,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 59,30 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 21,04 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte DKSH einen Börsenwert von 3,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DKSH AG

mehr Nachrichten