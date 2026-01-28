DKSH Aktie

DKSH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler DKSH-Einstieg? 28.01.2026 10:04:00

SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DKSH-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DKSH-Aktie gebracht.

Das DKSH-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DKSH-Aktie bei 61,45 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162,734 DKSH-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 292,11 CHF, da sich der Wert einer DKSH-Aktie am 27.01.2026 auf 57,10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 7,08 Prozent vermindert.

DKSH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DKSH AG

mehr Nachrichten