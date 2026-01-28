SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DKSH-Investment von vor 10 Jahren verloren

DKSH Aktie
Das DKSH-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DKSH-Aktie bei 61,45 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162,734 DKSH-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 292,11 CHF, da sich der Wert einer DKSH-Aktie am 27.01.2026 auf 57,10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 7,08 Prozent vermindert.
DKSH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
