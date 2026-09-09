DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|DKSH-Investition im Blick
|
09.09.2026 10:03:55
SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DKSH-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 09.09.2016 wurden DKSH-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 70,30 CHF. Bei einem DKSH-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,225 DKSH-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (66,60 CHF), wäre das Investment nun 947,37 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,26 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von DKSH betrug jüngst 4,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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