Profitable DKSH-Investition? 11.03.2026 10:03:51

SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DKSH-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren DKSH-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das DKSH-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 75,45 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die DKSH-Aktie investierten, hätten nun 132,538 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der DKSH-Aktie auf 59,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 833,00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 21,67 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von DKSH bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

