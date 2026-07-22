SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DKSH-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen DKSH-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 22.07.2025 wurden DKSH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 57,40 CHF. Bei einem DKSH-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,742 DKSH-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.07.2026 111,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 64,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,50 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für DKSH eine Börsenbewertung in Höhe von 4,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at