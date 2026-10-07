DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|DKSH-Performance
|
07.10.2026 10:03:42
SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DKSH von vor 10 Jahren verloren
Am 07.10.2016 wurde die DKSH-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 71,35 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 140,154 DKSH-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 69,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 754,73 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 2,45 Prozent.
Der Börsenwert von DKSH belief sich jüngst auf 4,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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