SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein DKSH-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die DKSH-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die DKSH-Aktie bei 68,15 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DKSH-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 146,735 DKSH-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 63,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 258,99 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,41 Prozent verringert.

Insgesamt war DKSH zuletzt 4,03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at