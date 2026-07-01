DKSH Aktie

DKSH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

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DKSH-Investmentbeispiel 01.07.2026 10:04:13

SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DKSH von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DKSH eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die DKSH-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die DKSH-Aktie 66,55 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,503 DKSH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (62,20 CHF), wäre die Investition nun 93,46 CHF wert. Mit einer Performance von -6,54 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von DKSH belief sich zuletzt auf 4,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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