SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine DKSH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in DKSH gewesen.

Die DKSH-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 73,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,652 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 944,71 CHF, da sich der Wert eines DKSH-Papiers am 29.09.2026 auf 69,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 5,53 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte DKSH einen Börsenwert von 4,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at