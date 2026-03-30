SPI-Titel DKSH-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich DKSH-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier DKSH am 27.03.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,50 CHF je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 6,38 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich DKSH 152,60 Mio. CHF kosten. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 4,45 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte der DKSH-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 59,60 CHF. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von DKSH wird der DKSH-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den DKSH-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 4,36 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,49 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von DKSH via SIX SX 18,13 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -2,06 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von DKSH

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,62 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,38 Prozent hinzugewinnen.

Grunddaten der DKSH-Aktie

DKSH ist ein SPI-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 3,874 Mrd. CHF. DKSH weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,38 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von DKSH auf 11,071 Mrd.CHF, der Gewinn je Aktie machte 3,12 CHF aus.

Redaktion finanzen.at