DocMorris Aktie

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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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Lukrative DocMorris-Investition? 23.10.2026 10:03:37

SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren DocMorris-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der DocMorris-Aktie statt. Der Schlusskurs der DocMorris-Anteile betrug an diesem Tag 5,41 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DocMorris-Aktie investiert, befänden sich nun 18,501 DocMorris-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DocMorris-Papiers auf 15,72 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 290,84 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 190,84 Prozent gleich.

DocMorris war somit zuletzt am Markt 811,07 Mio. CHF wert. DocMorris-Papiere wurden am 06.07.2017 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der DocMorris-Aktie lag beim Börsengang bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 16,51 -3,22% DocMorris AG (ex Zur Rose)

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