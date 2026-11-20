DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Lohnende DocMorris-Investition?
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20.11.2026 10:03:33
SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DocMorris-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DocMorris-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,89 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 204,332 DocMorris-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 841,44 CHF, da sich der Wert einer DocMorris-Aktie am 19.11.2026 auf 18,80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 284,14 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte DocMorris einen Börsenwert von 908,11 Mio. CHF. Am 06.07.2017 wurden DocMorris-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des DocMorris-Papiers belief sich damals auf 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
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10:03
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DocMorris-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
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17.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt (finanzen.at)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at)
|
12.11.26
|Continued strong Rx growth: DocMorris raises full-year revenue forecast as part of today’s Capital Markets Day (EQS Group)
|
12.11.26
|Anhaltend starkes Rx-Wachstum: DocMorris erhöht Umsatzprognose für das Gesamtjahr im Rahmen des heutigen Capital Markets Day (EQS Group)
|
11.11.26
|SPI aktuell: SPI klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|19,59
|-2,63%
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