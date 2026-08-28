DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|DocMorris-Investment im Blick
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28.08.2026 10:03:39
SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DocMorris von vor einem Jahr abgeworfen
Am 28.08.2025 wurde die DocMorris-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen DocMorris-Anteile an diesem Tag bei 6,61 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 151,400 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 610,90 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Anteils am 27.08.2026 auf 10,64 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +61,09 Prozent.
DocMorris markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 517,29 Mio. CHF. Das DocMorris-IPO fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Ein DocMorris-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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