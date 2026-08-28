SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DocMorris von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 28.08.2025 wurde die DocMorris-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen DocMorris-Anteile an diesem Tag bei 6,61 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 151,400 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 610,90 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Anteils am 27.08.2026 auf 10,64 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +61,09 Prozent.

DocMorris markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 517,29 Mio. CHF. Das DocMorris-IPO fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Ein DocMorris-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at