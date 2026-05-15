DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Profitables DocMorris-Investment?
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15.05.2026 10:03:59
SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DocMorris-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 15.05.2023 wurde die DocMorris-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,98 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DocMorris-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 58,899 DocMorris-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 428,49 CHF, da sich der Wert einer DocMorris-Aktie am 13.05.2026 auf 7,28 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 57,15 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von DocMorris belief sich zuletzt auf 350,07 Mio. CHF. Die DocMorris-Aktie ging am 06.07.2017 an die Börse SWX. Den ersten Handelstag begann der DocMorris-Anteilsschein bei 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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