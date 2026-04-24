WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
24.04.2026 10:03:40
SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DocMorris-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 169,64 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,895 DocMorris-Papiere. Die gehaltenen DocMorris-Aktien wären am 23.04.2026 40,94 CHF wert, da der Schlussstand 6,95 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 95,91 Prozent.
Am Markt war DocMorris jüngst 336,78 Mio. CHF wert. Die DocMorris-Aktie wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der DocMorris-Aktie lag beim Börsengang bei 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
10:03
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
21.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
20.04.26
|SPI aktuell: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.04.26
|Schwache Performance in Zürich: So performt der SPI am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
20.04.26
|Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
17.04.26
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.at)