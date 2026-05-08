SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das DocMorris-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,97 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das DocMorris-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,034 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.05.2026 auf 7,37 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,95 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,05 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete DocMorris eine Marktkapitalisierung von 357,44 Mio. CHF. Das DocMorris-Papier wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der DocMorris-Aktie bei 151,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at